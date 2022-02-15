Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Конфликт россиянки с таксистом перерос в массовую драку и попал на видео

В Обнинске спор таксиста с пассажиркой перерос в массовую драку, возбуждено уголовное дело

В городе Обнинск Калужской области конфликт таксиста с пассажиркой перерос в массовую драку. Инцидент попал на видео. Кадры во вторник, 14 февраля, публикует РИА Новости в твоем Telegram-канале.

По словам россиянки, она в компании знакомых вечером возвращалась на такси домой. По дороге между ней и водителем завязался спор. Тот остановил машину и позвонил своим друзьям с просьбой подъехать.

В результате словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщину ударили по лицу. Она выронила мобильный телефон, который потом так и не смогла найти.

Региональное управление МВД сообщает, что после случившегося возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Сам водитель уже задержан. По информации ряда СМИ, конфликт произошел с мигрантами.

11 февраля стало известно, что губернатор Калужской области Владислав Шапшав подписал постановление, которое ограничивает сферы работы для мигрантов. Теперь им запрещено трудиться в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и работать в кафе.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме решили немедленно передать Путину обращение о признании ДНР и ЛНР
Женщина покрыла 70 процентов тела татуировками ради демонической внешности
Названы преимущества беспилотника вертолетного типа БАС-200
В анализах оказавшегося в психбольнице Валерия Николаева нашли каннабиноиды
Мужчина замерз насмерть и месяц пролежал в автомобиле в Москве
Украинский снайпер убил ополченца в Донбассе
Политолог оценил шанс на признание ДНР и ЛНР без нарушения Минских соглашений
Конфликт россиянки с таксистом перерос в массовую драку и попал на видео
В петербургской школе начали проверку после увольнения педагога за стихи Хармса
В Госдуме назвали главные приоритеты России на фоне ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.