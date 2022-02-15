Ученые предупредили о риске «взаимного уничтожения» экономик России и ЕС

Ученые из Венского института международных экономических исследований описали два возможных сценария «вторжения» России на Украину и их последствия. Об этом пишет РБК.

По мнению специалистов, существуют базовый и неблагоприятный варианты развития событий. В первом случае «вторжение» ограничится регионами на юго-востоке Украины, возможны кибератаки. В ответ Запад может ввести против Москвы относительно мягкие санкции, в том числе ограничения в отношении банковского сектора, госдолга на вторичном рынке, отметили аналитики. Помимо этого западные страны будут оказывать еще большую помощь Украине.

В то же время эксперты допустили сценарий, при котором возможно «гарантированное взаимное уничтожение» экономик России и Евросоюза. Ученые предрекли, что в случае полномасштабного вторжения Запад ответит «ядерными» санкциями. При этом самой жесткой мерой станет запрет на импорт нефти и газа из России и запрет на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Однако это приведет к стремительной инфляции и мировой рецессии, предупредили эксперты.

Ранее страны Группы семи (G7) объявили о готовности ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае вторжения сил России на Украину. В заявлении министров финансов G7 подчеркивается, что государства «Большой семерки» намерены действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику и усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.

