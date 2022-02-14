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Страны G7 заявили о готовности ввести санкции против России

Страны G7 заявили о готовности ввести масштабные санкции против Москвы из-за Украины

Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Страны Группы семи (G7) готовы ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае вторжения сил России на Украину. Об этом сообщается в заявлении министров финансов G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики», — сказано в заявлении. Главы финансовых ведомств стран «Большой семерки» подчеркнули, что любая агрессия России в адрес Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом.

В документе подчеркнуто, что государства G7 намерены действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, а также поддерживать усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 могут провести встречу по ситуации вокруг Украины в онлайн-формате 24 февраля. Агентство Bloomberg писало, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Британии рассмотрят возможность введения санкций против России.

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Екатерина Андреева
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