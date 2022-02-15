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Студентка начала продавать одежду из секонд-хендов и неожиданно разбогатела

Девушка из Лондона разбогатела на продаже старой одежды онлайн и переехала на Бали

Фото: Shutterstock

Девушка из Лондона начала продавать старую одежду в интернете, неожиданно разбогатела и переехала жить на Бали. Историю молодой предпринимательницы приводит Mirror.

В 2014 году 18-летняя студентка Холли (Hollie) решила разобрать свой гардероб и выставить на продажу ненужную одежду на платформе Depop. Отмечается, что в тот период девушка резко похудела, поэтому в результате продаж она хотела заработать деньги на новые наряды и карманные расходы.

Героиня материала увлеклась данной деятельностью и продавала вещи вплоть до окончания обучения на юридическом факультете. Набравшись опыта, в конце 2018 года она решила основать собственный бренд подержанных товаров и перепродавала вещи, купленные в секонд-хендах и благотворительных магазинах. В ее ассортименте появилась как женская, так и мужская дизайнерская одежда, а также аксессуары и украшения.

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«Я поехала в Дубай в феврале 2021 года на месяц, а затем полетела на Бали, и с тех пор не возвращалась в Великобританию, поскольку работаю дистанционно. К июню я смогла масштабировать свои онлайн-магазины до такой степени, что мне пришлось нанять пять человек в команду для регулирования процесса продаж и отправки посылок», — пояснила Холли.

Героиня материала не раскрыла сумму своего заработка, но отметила, что ежегодно ее деятельность приносит ей десятки тысяч долларов. «Могу сказать только то, что сейчас за месяц я зарабатываю в пять-десять раз больше, чем год назад. Я была удивлена такому успеху. С годами расходов также стало больше, поскольку теперь я выплачиваю заработную плату своим сотрудникам. Но этот путь того стоил!» — заключила 25-летняя предпринимательница.

В сентябре женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.

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Айсель Эюбова
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