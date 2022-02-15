Мужчина убил парня и девушку в День всех влюбленных

Под Выборгом 42-летний местный житель убил 24-летнего парня и 28-летнюю девушку 14 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление произошло вечером в Каменногорске. Мужчина распивал алкоголь вместе с парой в День всех влюбленных. Позже между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый зарезал своих знакомых.

В настоящее время подозреваемого задержали, в отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. В ближайшее время его арестуют.

21 апреля 2021 года сообщалось, что в Башкирии россиянин усомнился в качестве спирта и убил двух человек.