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В ВОЗ рассказали о процессе регистрации «Спутника V»

Представитель ВОЗ в России Вуйнович назвала хорошим процесс регистрации «Спутника V»

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» продвигается хорошо. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на брифинге во вторник, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Сейчас процесс идет согласно дорожной карте, пояснила Вуйнович. «Это договоренности между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения», — сказала она.

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Вуйнович не стала давать каких-либо прогнозов относительно процесса регистрации. Обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата был представлен Россией 17 декабря 2021 года, напомнила она.

В настоящее время этот план также находится на рассмотрении в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок, добавила Вуйнович.

Ранее Вуйнович подчеркивала, что процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может завершиться в скором времени.

При этом, как отметила представитель всемирной организации, страны смогут запрещать въезд привитыми «Спутником V», несмотря на одобрение российской вакцины ВОЗ.

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Анна Щербакова
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