В ВОЗ сообщили о скором завершении регистрации «Спутника V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может завершиться в скором времени. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович отметила, что настроена «очень оптимистично», а процесс регистрации идет «очень хорошо» и может закончиться скоро.

«Я очень хороший оптимист​​​. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать», — рассказала она.

По словам Вуйнович, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации «Спутника V» 30 декабря 2021 года.

При этом, отметила представитель всемирной организации, страны смогут запрещать въезд привитыми Спутником V, несмотря на одобрение российской вакцины ВОЗ. «Многие страны... даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт», — объяснила она.

Однако признание препарата позволит преодолеть нехватку вакцин от коронавируса в мире.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91 процент против уханьского штамма коронавируса и 70,5 процента против дельта-варианта. При этом препарат на 88 процентов защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев в течение полугодового периода наблюдения.