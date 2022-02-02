Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Оценена эффективность «Спутника V» через полгода

Эффективность «Спутника V» от тяжелых случаев через полгода составила 88 процентов

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91 процент против уханьского штамма коронавируса и 70,5 процента против дельта-варианта. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, пишет РБК.

В документе отмечается, что препарат на 88 процентов защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев в течение полугодового периода наблюдения.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным
На территорию Пентагона проникла курица
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку антироссийского фонда на Украине
Врач перечислила последствия коронавируса для глаз
Оценена эффективность «Спутника V» через полгода
Названы самые частые признаки постковидного синдрома
Пентагон объяснил решение о переброске сил в Европу
США собрались продолжить сдерживание России
Утекшие в СМИ ответы США по гарантиям безопасности оказались настоящими
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.