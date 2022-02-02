Оценена эффективность «Спутника V» через полгода

Эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91 процент против уханьского штамма коронавируса и 70,5 процента против дельта-варианта. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, пишет РБК.

В документе отмечается, что препарат на 88 процентов защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев в течение полугодового периода наблюдения.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».