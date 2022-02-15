Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезду «Весны на Заречной улице» Юхтина вновь госпитализировали

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в больницу №40 в Коммунарке
Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин. Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Народного артиста России, звезду фильма «Весна на Заречной улице» Геннадия Юхтина вновь госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля, со ссылкой на окружение актера.

Известно, что ранее Юхтина выписали из медицинского учреждения по его просьбе после стабилизации состояния здоровья. Врачи обещали вновь поместить мужчину в стационар в случае каких-либо ухудшений его самочувствия. Отмечается, что в этот раз он попал в больницу №40 в Коммунарке.

О прошлой госпитализации Юхтина стало известно 11 февраля. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония.

89-летний Геннадий Юхтин также известен по ролям в таких кинокартинах, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений
В сборной России по биатлону отреагировали на бронзу в эстафете на Олимпиаде
На Украине подсчитали убытки от паники вокруг «вторжения» России
Назван способ похудеть для женщин старше 50 лет
Судья зачитал обвинения Навальному
В России спрогнозировали повышение спроса на путешествия за границу
Инфекционист прокомментировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Тысячи медсестер вышли на протесты в Австралии
В реках по всему миру обнаружили опасные концентрации лекарств
Трихолог описала решение проблемы выпадения волос после коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.