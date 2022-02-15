Звезду «Весны на Заречной улице» Юхтина вновь госпитализировали

Народного артиста России, звезду фильма «Весна на Заречной улице» Геннадия Юхтина вновь госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля, со ссылкой на окружение актера.

Известно, что ранее Юхтина выписали из медицинского учреждения по его просьбе после стабилизации состояния здоровья. Врачи обещали вновь поместить мужчину в стационар в случае каких-либо ухудшений его самочувствия. Отмечается, что в этот раз он попал в больницу №40 в Коммунарке.

О прошлой госпитализации Юхтина стало известно 11 февраля. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония.

89-летний Геннадий Юхтин также известен по ролям в таких кинокартинах, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.