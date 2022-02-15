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Захарова предрекла провал западной пропаганды войны

Мария Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Предполагаемый день вторжения России на Украину, «назначенный» на 15 февраля, станет днем провала западной пропаганды войны. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала дипломат.

11 февраля американское агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. По утверждению анонимных источников, российская сторона может устроить провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

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Анжелика Бережная
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