Посол раскрыл сроки возвращения российских военных на обычные позиции

Российские военные, находящиеся на западе страны, могут вернуться на обычные позиции через три-четыре недели. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов, передает РИА Новости.

Дипломат раскрыл сроки завершения плановых учений с Белоруссией и отметил, что войска будут отведены после 20 февраля. «Я могу сказать вам, что, возможно, через три-четыре недели конфигурация сил в западном регионе России вернется в обычное, стандартное состояние... Вы можете проверить на следующей неделе», — сказал Филатов.