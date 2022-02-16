Посол раскрыл сроки возвращения российских военных на обычные позиции
Посол России Филатов заявил о возвращении военных РФ на обычные позиции через 3-4 недели
Российские военные, находящиеся на западе страны, могут вернуться на обычные позиции через три-четыре недели. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов, передает РИА Новости.
Дипломат раскрыл сроки завершения плановых учений с Белоруссией и отметил, что войска будут отведены после 20 февраля. «Я могу сказать вам, что, возможно, через три-четыре недели конфигурация сил в западном регионе России вернется в обычное, стандартное состояние... Вы можете проверить на следующей неделе», — сказал Филатов.