В Европе удивились отводу российских войск от границ Украины

Решение России о передислокации военнослужащих Южного и Западного военного округов — это положительный сигнал, но нужно подождать и увидеть, куда они направятся. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Специалист удивился, что решение об отводе войск от границ Украины было принято сейчас, поскольку еще в выходные угроза войны выглядела вполне реальной. «Я думал, что даже если бы Путин не хотел вступать в войну, он бы еще немного попридержал сильные карты», — заявил Грессель.

Аналитик указал на отсутствие весомого прогресса в переговорах России с Европой и США и усомнился, что на этом все закончится. «Посмотрим, как будут развиваться события в следующие дни и недели», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Подразделения Южного и Западного военного округов начали возвращаться в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом. Канцлер Германии Олаф Шольц, находившийся с визитом в Москве 15 февраля, назвал решение России об отводе войск хорошим знаком и выразил надежду, что этот процесс продолжится.