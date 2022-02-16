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На Украине сообщили о продолжающейся кибератаке на госсайты

Госспецсвязи Украины заявила, что DDoS-атака на государственные сайты продолжается

Фото: страница «Служба безпеки України» на Facebook

DDoS-атака на украинские государственные сайты взята под контроль, но она продолжается. Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Виктор Жора, передает «Интерфакс».

«Средние показатели мощности атаки, которые фиксирует Система защищенного доступа к сети интернет Госспецсвязи, достигают десятков Гбит/с», — заявил Жора. Он также отметил, что ведомство фиксирует целый перечень технологий атак на веб-ресурсы.

Разнообразие систем кибератак, подчеркнул представитель ведомства, говорит о том, что действия хакеров скоординированы.

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Также о продолжающейся DDoS-атаке сообщили в Ощадбанке. Отмечается, что работу его ресурсов и ресурсов Приватбанка уже полностью восстановили, утечек денежных средств не произошло.

Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером 15 февраля. В частности, сообщалось, что попыткам взлома подверглись сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также системы Приватбанка и Ощадбанка.

Центр информационной безопасности Украины назвал Россию причастной к кибератакам, в Кремле это опровергают, заявляя, что не имеют к масштабному сбою никакого отношения.

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Алиса Реброва
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