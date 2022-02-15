В работе украинских банков и правительственных сайтов произошел масштабный сбой

Сразу несколько украинских банков сообщили о масштабном сбое в работе своих систем, также перестал работать сайт Минобороны страны. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

По данным журналистов, речь идет о Приватбанке и Ощадбанке. Предположительно, ресурсы первого подверглись DDos-атаке. Системы второго сейчас работают с существенными перебоями. Жители страны жалуются на невозможность внести или снять деньги с банкоматов.

Украинские правоохранители, спецслужбы, представители банков и правительственных структур эту ситуацию пока не комментировали. Причины масштабного сбоя и связь неполадок между собой пока неизвестны.

В конце января Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщал о массированных кибератаках на сайты местных судов. Злоумышленники взламывали системы с помощью вредоносной рассылки. Раскрыть личности хакеров правоохранителям пока не удалось.