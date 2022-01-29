Украина заявила о продолжающихся кибератаках на сайты судебной власти

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в своем Telegram-канале заявил о продолжающихся кибератаках на сайты судебной власти.

«Продолжаются массированные кибератаки, состоявшиеся 13-14 января. Со вчера по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами», — отметили в организации.

В Центре пояснили, что по ссылке в письме загружается вирус. Проблему усугубляет то, что рассылка ведется с настоящих почтовых серверов судебной власти, что позволяет вредоносным посланиям обойти спам-фильтры и вызвать больше доверия.

В организации не исключили, что хакерская атака скомпрометирует весь сервер. Там допустили, что подобные взломы будут продолжаться в дальнейшем.

В ночь на 14 января кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года».

