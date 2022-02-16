Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Кремль прокомментировал кибератаки на Украине

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине, заявил в среду, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нам ничего не известно, и ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять Россию. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее центр информационной безопасности Украины назвал Россию причастной к кибератакам на системы Приватбанка и Ощадбанка. Центр также назвал Россию неспособной нанести крупный урон по онлайн-ресурсам Украины.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам
Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на золото Олимпиады-2022
Кремль заявил о высоком уровне опасности нападения Украины на Донбасс
Песков описал ночь несостоявшегося вторжения на Украину словами «спокойно спали»
В Киеве назвали приемлемый для Запада срок военной операции в Донбассе
Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Выбросившая младенца из окна сразу после родов россиянка объяснилась
Стало известно о состоянии найденных голодными в московской квартире детей
Кремль прокомментировал кибератаки на Украине
МиГ-31 принудили к посадке условного нарушителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.