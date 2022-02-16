Кремль прокомментировал кибератаки на Украине

Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине, заявил в среду, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нам ничего не известно, и ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять Россию. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее центр информационной безопасности Украины назвал Россию причастной к кибератакам на системы Приватбанка и Ощадбанка. Центр также назвал Россию неспособной нанести крупный урон по онлайн-ресурсам Украины.