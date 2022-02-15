На Украине заявили о причастности России к кибератакам на банки

За кибератаками на украинские банки и правительственные ресурсы может стоять «страна-агрессор». Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, попыткам взлома подверглись сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также системы Приватбанка и Ощадбанка. При этом специалисты заверили, что сбережения украинцев не пострадали, сбои наблюдаются лишь в работе приложений.

Центр также назвал Россию неспособной нанести крупный урон по онлайн-ресурсам Украины. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к атакам он не привел. «Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — говорится в сообщении.

Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером, 15 февраля. Жители страны начали жаловаться на невозможность внести или снять деньги с карточек, перевести средства в приложениях. Причины произошедшего и связь неполадок между собой пока не установлены.