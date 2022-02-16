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Россиянина задержали за изнасилование дочери-инвалида

В Петербурге мать девушки-инвалида обвинила мужа в изнасиловании дочери

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге россиянина задержали за изнасилование 18-летней дочери-инвалида, после обвинений его жены. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, неладное заподозрила 37-летняя мать девушки. Она сообщила в правоохранительные органы, что муж изнасиловал дочь с задержкой умственного развития, когда она была у него в гостях, во время новогодних каникул. 15 февраля полицейские задержали подозреваемого возле его дома. Жертва насилия находится на раннем сроке беременности.

9 февраля сообщалось, что в Пермском крае к шести годам колонии строгого режима приговорен 36-летний россиянин, заразивший школьницу ВИЧ-инфекцией.

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Владимир Седов
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