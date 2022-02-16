Байден отказался отправлять американских военных на Украину

Президент США Джо Байден отказался отправлять американские войска на Украину в случае начала там военных действий. Такое заявление он сделал в ходе обращения. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

При этом Соединенные Штаты будут привержены принципу коллективной обороны НАТО, заверил американский лидер. В качестве меры поддержки он пообещал поставить на Украину технику и оружие.

«Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. <...> Нападение на одну из стран НАТО — это нападение на всех [членов альянса]», — подчеркнул Байден.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что войска США, которые переброшены в Восточную Европу, не будут участвовать в потенциальном конфликте на Украине. Он пояснил, что у США нет «ни намерения, ни планов, ни санкции» использовать эти войска на Украине, и случайно втянуты в потенциальный конфликт они не будут.

