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Пентагон заверил в неучастии войск США в потенциальном конфликте на Украине

Войска США не будут втянуты в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Кирби

Фото: Jason Reed / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что войска США, которые переброшены в Восточную Европу, не будут участвовать в потенциальном конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, у США нет «ни намерения, ни планов, ни санкции» использовать эти войска на Украине, и случайно втянуты в потенциальный конфликт они не будут.

В начале февраля в американской администрации заявили, что военное присутствие США и стран НАТО в Восточной Европе увеличивается для сдерживания России. Вашингтон считает, что Москва в ближайшие месяцы может предпринять попытку вторгнуться на Украину и рассматривает это в качестве угрозы безопасности.

Марина Совина
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