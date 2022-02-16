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На Первом канале рассказали о конфликтах участников популярного шоу с ведущими

На Первом канале пояснили, что конфликты на «Мужском / Женском» обусловлены характером шоу

Кадр: Шоу «Мужское / Женское»

У гостей популярного ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале иногда возникают конфликты с ведущими программы Юлией Барановской и Александром Гордоном. О причинах их разногласий «Ленте.ру» рассказали на Первом канале.

В первую очередь на канале отметили, что конфликты участников передачи с ведущими обусловлены остросоциальным характером ток-шоу. «Мы призываем к ответу виновных, протягиваем руку помощи пострадавшим. И наши ведущие — это прежде всего люди, они не могут без эмоций воспринимать информацию, они реагируют», — пояснили представители передачи.

«Люди идут к Барановской и Гордону, потому что те честно говорят все, что думают, и к их мнению прислушиваются», — добавили на Первом канале.

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Кроме того, представители передачи рассказали, что каждый выпуск действительно имеет свой сценарий, однако в нем прописаны только темы разговора и порядок выхода участников шоу. «Герои программы — не актеры в постановочном шоу, это обычные люди. Мы гордимся тем, что все наши истории — чистая правда, настоящая жизнь», — заверили они.

Ранее Барановская опровергла слухи о том, что Гордон покинет шоу «Мужское / Женское».

Ток-шоу «Мужское / Женское» выходит на Первом канале с сентября 2014 года. Александр Гордон и Юлия Барановская — его бессменные ведущие. Гости передачи, как правило, рассказывают о личных проблемах. Ведущие и приглашенные эксперты дают им советы и предлагают конкретную помощь.

Маргарита Щигарева
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