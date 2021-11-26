Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»

Известная телеведущая Юлия Барановская ответила на вопрос подписчицы о том, собирается ли ее коллега по ток-шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон уходить из программы. Об этом она рассказала в сторис в Instagram.

Барановская опровергла слухи о том, что Гордон покинет шоу «Мужское/Женское». «Нет, [это] не правда», — написала она.

Телеведущая добавила, что проводит время с коллегой на съемках программы каждый день, и подчеркнула, что ежедневно в эфир выходит новый выпуск.

Ранее Гордон вспомнил, как один из участников передачи «Мужское/Женское» попытался убить его. По словам ведущего, нападение произошло за кулисами и не попало в эфир. Он отметил, что обидчик пошел на него в рукопашную, но его сумели вовремя остановить охранники.

Ток-шоу «Мужское/Женское» выходит на Первом канале с осени 2014 года. Постоянными ведущими программы являются Александр Гордон и Юлия Барановская. В студии герои рассказывают о своих проблемах, а ведущие пытаются подсказать им, как поступать дальше.