Ведущий Первого канала рассказал о попытке убить его на съемках

Ведущий программы «Мужское/женское» на Первом канале Александр Гордон рассказал о том, как один из участников передачи пытался убить его. Историю о покушении он вспомнил в интервью журналисту Юрию Дудю, запись их беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь».

Гордон отметил, что нападение случилось за кулисами и не попало в эфир. «Один из удаленных в раздражении мной гостей на меня напал. Но там охрана сработала, поэтому все нормально», — поделился телеведущий и добавил, что участник программы пошел на него в рукопашную.

«Я даже думаю, что мне сейчас не надо приезжать в провинциальные города, потому что я на улице могу встретить кого-нибудь из тех, кто был участником программы», — пошутил Гордон.

В интервью Дудю Гордон также объяснил, почему он пытался задушить одного из гостей передачи колготками. Телеведущий назвал участника того выпуска подлецом и объяснил, что мужчина не препятствовал своей сожительнице, которая привязывала их ребенка колготками к кровати. Гордон же решил продемонстрировать мужчине, как чувствовал себя в этот момент ребенок.