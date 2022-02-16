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Объяснено загадочное отсутствие темной материи в карликовых галактиках

Отсутствие темной материи в маломассивных галактиках связали с гигантскими столкновениями

Изображение: Moreno et al.

Международная группа астрофизиков объяснила загадку, почему существуют галактики, в которых отсутствует темная материя. Согласно их выводам, опубликованным в журнале Nature Astronomy, это происходит при столкновении крупных галактик с карликовыми, в результате чего последние лишаются темной материи.

За последние 40 лет наблюдений выяснилось, что маломассивные галактики содержат большую долю темной материи, однако в 2018 году ученые обнаружили две галактики, в которых темной материи было очень мало. Это видно по отсутствию дополнительного гравитационного эффекта, который должна оказывать скрытая масса на движение звезд. В новой работе исследователи провели компьютерное моделирование эволюции области Вселенной диаметром около 60 миллионов световых лет, начиная от Большого взрыва и заканчивая настоящим временем. В результате возникли семь галактик без темной материи.

Эти галактики перенесли несколько столкновений с гигантскими звездными системами, которые в тысячу раз массивнее. В результате они лишились большей части своего вещества, при этом остались звезды и лишь небольшая доля темной материи. Результаты показывают, что галактики с дефицитом темной материи должны быть очень распространены, особенно вблизи массивных галактик.

Стандартная модель холодной темной материи в сочетании с космологической постоянной, характеризующей скорость расширения Вселенной, предсказывает, что галактики должны формироваться внутри ореолов (гало) темной материи, и в галактиках с малой массой темная материя преобладает в большей степени, чем в массивных. Открытие маломассивных галактих с дефицитом темной материи заставило ученых рассматривать альтернативные теории гравитации или теорию темной материи, взаимодействующей сама с собой. Однако новая модель демонстрирует, что такие галактики могут существовать в рамках стандартной парадигмы.

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Александр Еникеев
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