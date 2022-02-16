Disney показал трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Компания Disney выпустила трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Видео опубликовано на YouTube.

По сюжету Чип и Дейл встречаются спустя 30 лет и решают отправиться в путешествие. Во время тура один из их друзей пропадает и бурундуки начинают его искать.

В картине также появятся Дональд Дак и персонаж из «My Little Pony». Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ 20 мая.

Ранее был опубликован первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны». В продолжение шоу войдет сразу десять эпизодов. В первом сезоне «Бриджертонов» было представлено только восемь серий.

