Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Disney показал трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Компания Disney выпустила трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

Компания Disney выпустила трейлер полнометражного фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Видео опубликовано на YouTube.

По сюжету Чип и Дейл встречаются спустя 30 лет и решают отправиться в путешествие. Во время тура один из их друзей пропадает и бурундуки начинают его искать.

В картине также появятся Дональд Дак и персонаж из «My Little Pony». Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Disney+ 20 мая.

Ранее был опубликован первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны». В продолжение шоу войдет сразу десять эпизодов. В первом сезоне «Бриджертонов» было представлено только восемь серий.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Назвавшая время вторжения России на Украину газета переписала статью
Анна Семенович рассказала о результатах липосакции
Эшелоны с покидающей Крым после учений военной техникой сняли на Крымском мосту
В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником Лайт» туристов без карантина
Танки, БМП и другую технику начали выводить из Крыма после учений
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»
В ОКР рассказали о состоянии Валиевой после короткой программы на Играх в Пекине
Европа приготовилась к сокращению поставок газа из России
Россияне вспомнили блинчики из первой советской «Шоколадницы»
В парламенте Казахстана назвали причину отсутствия дочери Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.