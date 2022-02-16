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Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку

Средний срок ипотечного кредита в январе 2022 года достиг 20 лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Средний срок ипотечного кредита в январе 2022 года впервые в истории достиг 20 лет. Об этом заявили в сервисе «Кредистория» от «Объединенного кредитного бюро», сообщает ТАСС.

«Еще по итогам декабря 2021 года средний срок ипотечных кредитов составлял 238 месяцев, а уже по итогам января он вырос до 242 месяцев (20 лет и 2 месяца)», — говорится в сообщении. По данным сервиса, такой средний срок ипотечного кредита является рекордным для страны.

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Генеральный директор «Объединенного кредитного бюро» Артур Александрович напомнил, что в 2019 году ипотечные кредиты россияне брали в среднем на 15 лет. Однако с 2021 года цены на недвижимость стремительно выросли, а следом за ними увеличился и средний размер кредита. Банки подняли ставки по своим базовым ипотечным программам, а зарплаты граждан не успевают за темпами подорожания ипотеки. Чтобы сохранить размер ежемесячного платежа на приемлемом уровне, заемщики стали дольше выплачивать ипотеку.

Количество ипотечных сделок в Москве в январе 2022 года также достигло рекорда. В этот период управление Росреестра зарегистрировало 8,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Количество сделок на 40,4 процента превышает показатель января 2021 года.

Нина Ташевская
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