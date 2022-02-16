Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов

В январе 2022 года в Москве зарегистрировали рекордные 8,4 тысячи сделок по ипотеке

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В январе 2022 года по Москве управление Росреестра зарегистрировало 8,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество сделок на 40,4 процента превышает показатель января 2021 года и является рекордным для этого периода. «Впервые в январе превышен результат 8 тысяч ипотечных сделок на рынке жилья в Москве. По сравнению с началом 2020 года, когда Росреестр отмечал предыдущий месячный максимум в 6,3 тысячи, число регистраций выросло в 1,3 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

На спрос влияет программа льготной ипотеки с учетом ранее одобренных кредитов. Интерес к покупке квартиры повышает как перспектива прекращения действия льготной программы в июле 2022 года, так и возможное дальнейшее повышение ключевой ставки Центральным банком. В январе в Москве было выдано льготных кредитов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

По прогнозам экспертов, ставки по ипотеке продолжат расти в 2022 году и могут достигнуть 11-12,5 процента уже весной. Увеличение ставок аналитики объясняют повышением ключевой ставки Центральным банком, а также с экономической ситуацией в стране.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам
Власти нашли способ обойти требования Европы по «русским офшорам»
В Крыму депутат на BMW насмерть сбил пенсионерку и скрылся
80-летний российский академик стал фигурантом дела о хищении миллионов рублей
Раскрыта популярность Зеленского среди украинцев
Названа стоимость аренды «блогерской» квартиры в Москве
Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков
Старт продаж билетов в космос взвинтил акции Virgin Galactic
Популярная азиатская страна анонсировала смягчение правил въезда для россиян
В Совфеде указали на изменившееся отношение Байдена к России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.