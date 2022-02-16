Москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов

В январе 2022 года по Москве управление Росреестра зарегистрировало 8,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество сделок на 40,4 процента превышает показатель января 2021 года и является рекордным для этого периода. «Впервые в январе превышен результат 8 тысяч ипотечных сделок на рынке жилья в Москве. По сравнению с началом 2020 года, когда Росреестр отмечал предыдущий месячный максимум в 6,3 тысячи, число регистраций выросло в 1,3 раза», — говорится в сообщении ведомства.

На спрос влияет программа льготной ипотеки с учетом ранее одобренных кредитов. Интерес к покупке квартиры повышает как перспектива прекращения действия льготной программы в июле 2022 года, так и возможное дальнейшее повышение ключевой ставки Центральным банком. В январе в Москве было выдано льготных кредитов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

По прогнозам экспертов, ставки по ипотеке продолжат расти в 2022 году и могут достигнуть 11-12,5 процента уже весной. Увеличение ставок аналитики объясняют повышением ключевой ставки Центральным банком, а также с экономической ситуацией в стране.