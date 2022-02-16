Ипотеке предсказали резкое подорожание

Ипотечные ставки в банках России могут вырасти до 11-12,5 процента к весне 2022 года. Такую динамику предсказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Подорожание ипотеки эксперты связывают с повышением ключевой ставки Центральным банком, а также с экономической ситуацией в стране. «Уровень ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5-2 процента», — рассказала аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина считает, что ипотечные ставки могут превысить 11 процентов в первой половине 2022 года. Еще более резкое подорожание прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова — согласно ее ожиданиям, весной ставки достигнут 12,5 процента.

Якушкина при этом отмечает, что ставки будут расти из-за последующих повышений ключевой ставки Центральным банком, а также из-за прекращения срока действия льготных государственных программ. «Экономическая ситуация в стране все еще не может стабилизироваться, в связи с чем высоко вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки», — заявила Носова.

11 февраля Центральный банк резко поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Повышение стало восьмым с марта 2021 года, когда регулятор на фоне всплеска инфляции поднял ключевую ставку с 4,25 процента до 4,5 процента. В Центробанке не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки.