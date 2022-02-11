ЦБ резко повысил ключевую ставку

Центробанк резко повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение прогнозировалось аналитиками и участниками долгового рынка.

Повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, когда ЦБ на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею всплеска инфляции решил поднять ставку с рекордно низких 4,25 процента до 4,5 процента годовых. Предыдущее повышение состоялось 17 декабря и также составило один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента.

В декабре ЦБ фиксировал в российской экономике признаки перегрева: восстанавливающийся спрос опережал по темпам роста предложение и возможности наращивания выпуска. Также свою роль сыграли растущие инфляционные ожидания населения, традиционно считающиеся надежным индикатором скорого повышения цен.

В качестве обоснования нынешнего решения руководства регулятора приводит слишком высокие темпы инфляции, опережающие октябрьские прогнозные значения ЦБ. «Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении.

При этом ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки на следующих заседаниях. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–6 процентов в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи четырех процентов», — говорится в релизе.

Также ЦБ обращает внимание на зафиксированный в последнее время рост доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), что свидетельствует о готовности участников рынка к дальнейшему повышению ставки, поскольку она выступает ориентиром (бенчмарком) для долговых инструментов на рублевом рынке в целом.

«Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем рост номинальных процентных ставок пока не обеспечил достаточного увеличения склонности к сбережению и не привел к более сбалансированной динамике кредитования. Приток средств на срочные рублевые депозиты происходит умеренным темпом. Одновременно с этим сохраняется высокая активность на рынке как розничного, так и корпоративного кредитования», — отмечает ЦБ, указывая на риски для устойчивости курса рубля и финансовой системы России.

В преддверии заседания совета директоров регулятора аналитики прогнозировали повышение ставки на один процентный пункт, обосновывая свою позицию сохранением геополитической напряженности, недавним ослаблением курса рубля, а также ужесточением денежно-кредитной политики властями западных стран, прежде всего Федеральной резервной системой США и Европейским центробанком.

Такая политика ведет к сокращению привлекательности рублевых активов для инвесторов-нерезидентов с точки зрения использования стратегии carry trade, предполагающей вложения на средства, заимствованные в другой иностранной валюте.

Кроме того, на решение ЦБ, по мнению специалистов, не мог не повлиять продолжающийся рост инфляции. По итогам 2021 года она составила 8,4 процента — при целевом уровне Центробанка в четыре процента годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос изменения ключевой ставки, состоится 18 марта.