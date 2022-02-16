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Дело российских полицейских об изнасиловании направят на новое рассмотрение

В Екатеринбурге суд отменил оправдательный приговор троим полицейским за изнасилование

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор трем бывшим полицейским, которых обвиняли в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Их дело направят на новое рассмотрение.

По версии следствия, в августе 2019 года сотрудники ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Они посадили ее в свой служебный автомобиль и надругались. Сама потерпевшая уверяла, что в случае отказа полицейские угрожали отвезти ее в отдел и совершить групповое изнасилование.

После инцидента их уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД. Также со службы выгнали их руководителей. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.

15 ноября суд признал полицейских невиновными по статьям по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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Мария Рубникович
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