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МВД Казахстана отреагировало на сообщения о пыточных камерах в СИЗО

МВД Казахстана заявило, что распространяются фейки о пытках в СИЗО Алма-Аты

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

МВД Казахстана отреагировало на появившиеся в интернете сообщения о создании пыточных камер в СИЗО Алма-Аты. Об этом сообщает Tengrinews.

Председатель комитета уголовно-исполнительной системы Жанат Ешмагамбетов заявил, что происходит массовый вброс недостоверной информации, которая вводит в заблуждение общественность.

«Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе Алматы пыточных камер в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить: такого нет и быть не может», — утверждает Ешмагамбетов.

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Ранее в городе Жанаозен, где в начале года вспыхнули массовые протесты, позже переросшие в беспорядки, прошла акция с требованием освободить арестованных за январские события.

2 января в Казахстане вспыхнули митинги против роста цен на газомоторное топливо, которые вскоре охватили многие регионы и переросли в беспорядки с политическими требованиями. Главные столкновения с силовиками прошли в Алма-Ате. В некоторых городах были захвачены и подожжены здания органов власти. Погибли 227 человек, почти 800 арестованы.

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София Сарджвеладзе
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