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Московские косметологи убедили женщину взять кредит в 660 тысяч рублей

Косметологи заставили клиентку взять кредит на 660 тысяч рублей якобы для лечения ее волос

Фото: Shutterstock

Косметологи московской клиники заставили клиентку взять кредит на сотни тысяч рублей якобы для лечения ее волос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, инцидент произошел в центре красоты на Пушкинской площади. 44-летняя женщина, имя которой не раскрывается, рассказала, что пришла в салон на чистку лица и консультацию. Врач, который с ней работал, начал говорить о том, что у нее очень плохие волосы. По словам посетительницы, он отрекомендовал себя как высококлассного специалиста и предложил женщине свои услуги стоимостью 650 тысяч рублей.

Сначала клиентка отказалась, однако сотрудники салона убедили ее в том, чтобы она взяла кредит на 110 тысяч рублей и начала лечение, которое ей якобы поможет. После этого обманутой пришлось оформить в различных банковских организациях еще несколько кредитов на 660 тысяч рублей.

Отмечается, что после прохождения процедур, которые, предположительно, не помогли клиентке, сотрудники клиники перестали выходить с ней на связь.

В октябре россиянка напала на врача из-за неудачно наращенных ресниц дочери. 22 октября жительница Кировска 1980 года рождения, которая является матерью пациентки, ударила врача по голове, поскольку он отказал девушке в выдаче листа нетрудоспособности.

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Карина Черных
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