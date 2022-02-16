Дуа Липа раскрыла секрет своей диеты для стройной фигуры

Популярная британская певица и модель Дуа Липа раскрыла секрет диеты, которая позволяет ей поддерживать стройность фигуры. На эту тему она рассуждала в собственном подкасте Dua Lipa: At Your Service.

26-летняя поп-исполнительница заявила, что ключевой момент ее питания заключается в том, чтобы найти баланс между здоровой пищей и случайными лакомствами. «Я стараюсь следить за своим здоровьем, но никогда не отказываю себе в угощениях — я обожаю сладости. При этом я сокращаю их потребление в дни, когда у меня мало дел. Иначе я съем пончик и впаду в пищевую кому», — сказала знаменитость.

Обычно на завтрак Дуа Липа предпочитает яйца или фрукты, а перед тренировкой — банан с маслом кешью. Ланч включает в себя салат с курицей и стакан холодного сока, а ужин состоит из рыбы и овощей. «Я пью много воды, и это помогает моей коже. Я принимаю витамины, Омега-3 и не ем после шести часов вечера. Я голодаю. Чувствую, что это помогает моей коже», — рассказала звезда.

Ранее в феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей супруги, дизайнера и предпринимательницы Виктории. По словам футболиста, секретом стройности его жены является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Виктория ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.