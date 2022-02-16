Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Дуа Липа раскрыла секрет своей диеты для стройной фигуры

Британская певица Дуа Липа голодает после шести вечера и пьет много воды ради стройности
Дуа Липа

Дуа Липа. Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Популярная британская певица и модель Дуа Липа раскрыла секрет диеты, которая позволяет ей поддерживать стройность фигуры. На эту тему она рассуждала в собственном подкасте Dua Lipa: At Your Service.

26-летняя поп-исполнительница заявила, что ключевой момент ее питания заключается в том, чтобы найти баланс между здоровой пищей и случайными лакомствами. «Я стараюсь следить за своим здоровьем, но никогда не отказываю себе в угощениях — я обожаю сладости. При этом я сокращаю их потребление в дни, когда у меня мало дел. Иначе я съем пончик и впаду в пищевую кому», — сказала знаменитость.

Материалы по теме:
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

Обычно на завтрак Дуа Липа предпочитает яйца или фрукты, а перед тренировкой — банан с маслом кешью. Ланч включает в себя салат с курицей и стакан холодного сока, а ужин состоит из рыбы и овощей. «Я пью много воды, и это помогает моей коже. Я принимаю витамины, Омега-3 и не ем после шести часов вечера. Я голодаю. Чувствую, что это помогает моей коже», — рассказала звезда.

Ранее в феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей супруги, дизайнера и предпринимательницы Виктории. По словам футболиста, секретом стройности его жены является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Виктория ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины
Сотрудничавшая с критиками Кадырова россиянка пропала
Захарова призвала Британию доказать отсутствие намерений на кого-то нападать
Захарова рассказала о хаосе на Украине из-за дел о госизмене
Дуа Липа раскрыла секрет своей диеты для стройной фигуры
Американский журналист восхитился Валиевой
Российские власти высказались о строительстве метро в четырех городах
В Австралии мужчину растерзала большая белая акула
На журнал о поэзии подали в суд за матерную цитату из письма Тургенева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.