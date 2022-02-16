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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мишустин отметил небольшое снижение числа новых случаев коронавируса в России
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В России отмечается небольшое снижение числа новых случаев COVID-19, при этом инфекция продолжает распространяться,. Так оценил эпидемиологическую обстановку в стране премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом достаточно сложной и призвал россиян соблюдать все меры против распространения инфекции.

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По его словам, система здравоохранения работает в сложных условиях. Чтобы избежать распространения COVID-19 важно, чтобы россияне не ходили по инстанциям. В связи с этим Кабмин подготовил решение о продлении до 1 июня упрощенного порядка установления инвалидности, рассказал премьер-министр.

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Анастасия Шейкина
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