Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

В России отмечается небольшое снижение числа новых случаев COVID-19, при этом инфекция продолжает распространяться,. Так оценил эпидемиологическую обстановку в стране премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом достаточно сложной и призвал россиян соблюдать все меры против распространения инфекции.

По его словам, система здравоохранения работает в сложных условиях. Чтобы избежать распространения COVID-19 важно, чтобы россияне не ходили по инстанциям. В связи с этим Кабмин подготовил решение о продлении до 1 июня упрощенного порядка установления инвалидности, рассказал премьер-министр.