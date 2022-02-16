Минцифры опровергло планы обложить зарубежные игры налогом

Российские власти, действительно, планируют поддержку отечественных компьютерных, мобильных и онлайн-игр патриотической направленности, но только не за счет зарубежных компаний. Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Чиновник опроверг материал «Ъ» от 16 февраля, в котором говорилось о планах обложить налогом международные игровые платформы (Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие). С них якобы хотели собирать деньги в размере пяти процентов от оборота в России, то есть до 10 миллиардов рублей в год.

Издание сообщило, что средства направят в фонд поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Сама идея создания такого фонда была предложена в апреле прошлого года, в настоящее время дорабатывается его бизнес-модель. Предполагается, что работать он будет по той же схеме, что и Фонд кино Минкульта (софинансирование производства фильмов на возвратной основе).

Паршин подтвердил, что в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли есть инициатива о создании фонда для популяризации русской культуры и истории. Он должен способствовать привлечению инвестиций в соответствующие проекты.

Вместе с тем представитель Минцифры напомнил, что Россия продолжает работать на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (Pillar 1, Pillar 2). А сбор с игровых платформ ради отечественного контента противоречил бы этой работе, поэтому Россия на такой шаг не пойдет.

Ранее стало известно, что Институт развития интернета запланировал конкурс на получение грантов для разработчиков видеоигр на историческую и патриотическую тематику. Сбор заявок должен был начаться 10 февраля.