Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Власти профинансируют патриотические видеоигры за счет зарубежных

«Ъ»: в России могут ввести налог для Steam и PlayStation для поддержки патриотических игр

Скриншот: Игра «Блицкриг 3»

Власти задумались о том, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store и Epic Games Store, выяснил «Коммерсантъ». Правительство может ввести сбор в размере 5 процентов от их оборота в России, что, по предварительным расчетам, обеспечит российским продуктам допфинансирование на 10 миллиардов рублей в год.

Собеседник «Ъ» в правительстве рассказал, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, продвигающих русскую историю и культуру. В Минцифры журналистам сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направили в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку.

По предварительным данным MY.Games, рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 1 процент год к году, до 165,5 миллиарда рублей. 78,1 миллиарда приходится на ПК-игры, 73,8 миллиарда — на мобильные, а 13,6 миллиарда— на консольные. Что касается предпочтений россиян, аналитики подсчитали, что 47,2 процента из них чаще выбирают компьютерные игры, 44,6 процента — мобильные и 8,2 процента — консольные.

Материалы по теме:
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так» Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
«Пришедшие на рынок не уйдут с него просто так»Топ-менеджер Московской биржи — о внезапной любви россиян к торгам
9 февраля
ЦБ резко повысил ключевую ставку
ЦБ резко повысил ключевую ставку
11 февраля

Заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин считает, что введение налога для иностранных площадок «сопряжено с определенными сложностями». «Компании могут просто начать оптимизировать выручку, меняя точки консолидации», — утверждает эксперт. Создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров выразил иное мнение. Специалист уверен, что «при желании и достаточной настойчивости» упала сборов «не составит труда» для игровых сервисов — они «воспримут эти 5 процентов как неприятные, но не критичные потери».

Реальной проблемой, по его словам, будет «правильно распорядиться» полученными средствами. Макаров считает приемлемым, если власти будут финансировать, например, те игры, где сеттинг (среда, в которой происходит действие игры) связан с Россией и нет резкой критики государства. «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует», — заключил эксперт.

В январе стало известно, что Институт развития интернета проведет конкурс на получение грантов для разработчиков видеоигр на историческую и патриотическую тематику. В организации отметили, что сейчас есть возможность поддерживать долгосрочные проекты. По словам главы института Алексея Гореславского, сбор заявок на создание различных видов контента, в том числе на разработку игр на историческую тематику, должен был начаться 10 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Тыловые части вслед за военной техникой начали покидать Крым после учений
Суд продлил арест бизнесмену Шпигелю на три месяца
Украина провела учения в 30 километрах от границы с Крымом
В заваленной мусором московской квартире нашли голодных младенцев-близнецов
Захарова призвала западные СМИ огласить график будущих «вторжений» России
Появилось видео с последствиями столкновения поезда и лесовоза в России
Украина присоединилась к Литве для удара по Белоруссии
В Совфеде ответили на обращение Байдена к россиянам
Три популярные соцсети откроют представительство в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.