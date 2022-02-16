Власти профинансируют патриотические видеоигры за счет зарубежных

Власти задумались о том, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store и Epic Games Store, выяснил «Коммерсантъ». Правительство может ввести сбор в размере 5 процентов от их оборота в России, что, по предварительным расчетам, обеспечит российским продуктам допфинансирование на 10 миллиардов рублей в год.

Собеседник «Ъ» в правительстве рассказал, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, продвигающих русскую историю и культуру. В Минцифры журналистам сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направили в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку.

По предварительным данным MY.Games, рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 1 процент год к году, до 165,5 миллиарда рублей. 78,1 миллиарда приходится на ПК-игры, 73,8 миллиарда — на мобильные, а 13,6 миллиарда— на консольные. Что касается предпочтений россиян, аналитики подсчитали, что 47,2 процента из них чаще выбирают компьютерные игры, 44,6 процента — мобильные и 8,2 процента — консольные.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин считает, что введение налога для иностранных площадок «сопряжено с определенными сложностями». «Компании могут просто начать оптимизировать выручку, меняя точки консолидации», — утверждает эксперт. Создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров выразил иное мнение. Специалист уверен, что «при желании и достаточной настойчивости» упала сборов «не составит труда» для игровых сервисов — они «воспримут эти 5 процентов как неприятные, но не критичные потери».

Реальной проблемой, по его словам, будет «правильно распорядиться» полученными средствами. Макаров считает приемлемым, если власти будут финансировать, например, те игры, где сеттинг (среда, в которой происходит действие игры) связан с Россией и нет резкой критики государства. «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует», — заключил эксперт.

В январе стало известно, что Институт развития интернета проведет конкурс на получение грантов для разработчиков видеоигр на историческую и патриотическую тематику. В организации отметили, что сейчас есть возможность поддерживать долгосрочные проекты. По словам главы института Алексея Гореславского, сбор заявок на создание различных видов контента, в том числе на разработку игр на историческую тематику, должен был начаться 10 февраля.

