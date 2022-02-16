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Названа особенность размножения омикрона в нижних дыхательных путях

Пшеничная: омикрон размножается в нижних дыхательных путях в 10 раз медленнее дельты

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Омикрон размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее дельты. Такую особенность нового штамма коронавируса назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова в среду, 16 февраля, приводит ТАСС.

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«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», — отметила она.

В то же время Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на омикрон-штамм в России приходится более 72,5 процента новых случаев коронавируса.

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Евгения Куликова
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