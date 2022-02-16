Названа особенность размножения омикрона в нижних дыхательных путях

Омикрон размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее дельты. Такую особенность нового штамма коронавируса назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ее слова в среду, 16 февраля, приводит ТАСС.

«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», — отметила она.

В то же время Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на омикрон-штамм в России приходится более 72,5 процента новых случаев коронавируса.