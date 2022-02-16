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Попова назвала долю омикрона среди всех случаев коронавируса в России

Попова заявила, что на омикрон-штамм приходится более 72,5% случаев коронавируса в России
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На омикрон-штамм в России приходится более 72,5 процента новых случаев коронавируса. Об этом на заседании координационного совета при правительстве заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Омикрон сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых выявляемых вариантов возбудителя», — сообщила Попова.

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По словам главного санитарного врача, ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, при этом темп прироста числа новых случаев замедляется вторую неделю подряд.

Попова рассказала, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди россиян старше 65 лет. Из-за этого создается дополнительная нагрузка на коечный фонд.

Ранее специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» предупредили о патологических изменениях в легких при омикроне. При этом, по данным исследователей, таких изменений в легких меньше, чем при дельта-штамме.

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Анастасия Шейкина
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