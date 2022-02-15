В «Векторе» предупредили о патологических изменениях в легких при омикроне

Патологические изменения в легких при заражении омикрон-штаммом коронавируса носят более умеренный характер, чем при инфицировании штаммом дельта. Об этом предупредили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

«В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта"», — сообщили специалисты.

В центре отметили, что легкие хомяков, которых привили «ЭпиВакКороной», были защищены от размножения омикрон-штамма: вирусная нагрузка в легких была снижена в восемь тысяч раз.

Ранее глава лаборатории геномной инженерии, вирусолог Павел Волчков заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал абсолютно по-другому попадать в клетки человек. По его предположению, из-за такой способности проникать в клетку омикрон чаще всего не добирается до легких и не поражает их, а лишь развивается в верхних дыхательных путях и протекает легко.