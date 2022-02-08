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Вирусолог рассказал о новом способе омикрона попадать в клетки

Вирусолог Волчков заявил о новом способе омикрон-штамма попадать в клетки человека

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса стал абсолютно по-другому попадать в клетки человека. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии, вирусолог Павел Волчков, сообщает «Газета.Ru».

Специалист объяснил, что южноафриканский вариант вируса научился новым способом входить в клетку благодаря более эффективному процессу эндоцитоза — захвату внешнего материала клеткой.

«Он [омикрон] придумал использовать для входа в клетку эндосомы — это пузырь, "чехол", в котором омикрон попадает в клетку. А уже внутри, находясь в "чехле", вирус высвобождается и выходит в полость клетки», — рассказал Волчков.

Он предположил, что из-за такой способности проникать в клетку омикрон чаще всего не добирается до легких и не поражает их, а только развивается в верхних дыхательных путях и протекает легко.

Ранее кардиолог Анна Кореневич описала тяжелое течение омикрон-штамма. По ее словам, на него может указывать синий или бледный цвет кожи, заторможенность сознания, резкое снижение памяти и дезориентация. Также поводом обратиться к врачам является одышка в состоянии покоя, повышенная возбудимость и тревожность, добавила она.

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Анастасия Шейкина
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