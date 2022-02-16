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В Подмосковье перевернулся легкомоторный самолет

На подмосковном аэродроме Торбеево после посадки перевернулся легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Wilga 2000 перевернулся после посадки на подмосковном аэродроме Торбеево. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах в среду, 16 февраля, пишет ТАСС.

На борту находился только пилот. Уточняется, что он не пострадал.

14 февраля стало известно, что в Тазовском районе Ямала вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 18 человек — помощь медиков никому из них не понадобилась.

Евгения Куликова
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