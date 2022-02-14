Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

На Ямале в поле совершил аварийную посадку вертолет Utair Ми-8 c 18 пассажирами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: UTair

В Тазовском районе Ямала вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Там рассказали, что на борту воздушного судна находились 18 человек — никому из них не понадобилась помощь медиков. Вертолет совершил аварийную посадку в поле российского региона.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что пассажиров эвакуируют другим вертолетом авиакомпании.

Ранее под Ульяновском при крушении вертолета Ми-8 погиб 27-летний бортовой инженер. Россиянин скончался до прибытия медиков. Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку на лед при выполнении планового полета.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Жительница Подмосковья призвала вернуть СССР и заинтересовала полицию
Олимпиада оставила россиян без китайских товаров
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов во Вьетнам в феврале
Министерство культуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям
В Кремле увидели попытку Запада избежать ответа по гарантиям безопасности
Украина допустила отказ от НАТО для предотвращения войны
Россиянин закрыл пятерых подростков в гараже и стал фигурантом уголовного дела
Американец объехал половину страны на велосипеде и испытал гордость
В США осудили допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.