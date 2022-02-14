В российском регионе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку

В Тазовском районе Ямала вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

Там рассказали, что на борту воздушного судна находились 18 человек — никому из них не понадобилась помощь медиков. Вертолет совершил аварийную посадку в поле российского региона.

Источник агентства в экстренных службах добавил, что пассажиров эвакуируют другим вертолетом авиакомпании.

Ранее под Ульяновском при крушении вертолета Ми-8 погиб 27-летний бортовой инженер. Россиянин скончался до прибытия медиков. Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку на лед при выполнении планового полета.