В российском регионе вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку
На Ямале в поле совершил аварийную посадку вертолет Utair Ми-8 c 18 пассажирами
В Тазовском районе Ямала вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.
Там рассказали, что на борту воздушного судна находились 18 человек — никому из них не понадобилась помощь медиков. Вертолет совершил аварийную посадку в поле российского региона.
Источник агентства в экстренных службах добавил, что пассажиров эвакуируют другим вертолетом авиакомпании.
Ранее под Ульяновском при крушении вертолета Ми-8 погиб 27-летний бортовой инженер. Россиянин скончался до прибытия медиков. Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку на лед при выполнении планового полета.