В Минздраве раскрыли количество вакцинированных от коронавируса подростков

В России вакцинированы от коронавируса 60 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Он отметил, что подростки легко переносят вакцинацию.

Министр подчеркнул важность вакцинации этой возрастной группы. По его данным, на детей приходится порядка 17 процентов случаев COVID-19. Всего в больницах находится около 10 тысяч детей, 2,3 процента из них — в тяжелом состоянии. При этом количество случаев госпитализации в этой возрастной группе сократилось за неделю на 6 процентов.

98 процентов лиц моложе 18 лет, заразившихся коронавирусом, проходят лечение амбулаторно.

Во вторник, 8 февраля, Мурашко сообщил, что вакцинацию от коронавируса в Росси прошла 41 тысяча подростков в возрасте от 12 до 17 лет. При этом количество госпитализаций юных пациентов тогда показало недельный рост в 28 процентов.