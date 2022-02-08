В Минздраве раскрыли число вакцинированных от коронавируса детей

Прививку от коронавируса в России получила 41 тысяча детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

При этом рост количества госпитализаций среди детей, по словам министра, за неделю составил 28 процентов. Около трех процентов госпитализированных детей нуждаются в особом внимании со стороны врачей, в том числе на койках интенсивной терапии.

Министр подчеркнул, что способность омикрон-штамма заражать детей увеличивает важность их вакцинации.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что у детей коронавирус может вызывать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). Это осложнение может возникать при высокой температуре и сопровождаться болью в животе, рвотой, обмороками и спутанностью сознания.