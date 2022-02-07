Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал способ распознать тяжелое осложнение COVID-19 у детей

Врач Соловьев назвал рвоту и лихорадку симптомами опасного синдрома у детей при COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При коронавирусе у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) — его можно распознать по ряду симптомов. Способ определить тяжелое осложнение COVID-19 у несовершеннолетних назвал врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

По его словам, подобное осложнение может развиваться при лихорадке выше 38,5, которая продолжается в течение трех и более дней. Помимо этого, с высокой температурой могут появиться боль в животе, рвота, обморок, диарея, спутанность сознания, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, сыпь на слизистой полости рта и головная боль. Врач подчеркнул, что по крайней мере два вышеперечисленных симптома при наличии лихорадки могут указывать на развитие мультисистемного воспалительного синдрома.

«Осложнение в виде развития MIS-C (PIMS) развивается через 4-6 недель от инфицирования вирусом и проявляется у детей вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Предполагается, что развитие MIS-C (PIMS) связано с длительным сохранением вируса в кишечнике», — написал врач в социальной сети.

Он добавил, что из-за большого числа заразившихся омикроном детей число случаев возникновения мультисистемного воспалительного синдрома может увеличиться. В связи с этим важно внимательно относиться к состоянию детей в ближайшие полтора-два месяца, подчеркнул Соловьев.

Вакцинация детей от коронавируса снижает риск развития MIS-C на 91 процент, заявил медик.

Ранее биолог Анча Баранова назвала детей «легкой добычей» для омикрон-штамма. Это связано с изменением свойств южноафриканского варианта вируса — он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило, объяснила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов
В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением
ФХР выступила с заявлением о скандальном матче с Канадой на Олимпиаде
Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина»
НАСА сэкономит на МКС
Раскрыты подробности о десяти новых станциях МЦД
В Кремле оценили петицию об отставке Кадырова
Голый «сын папы римского» тайно прожил три дня в автомобиле американки
Кремль ответил на желание Лукашенко получить от Путина звание полковника
В Москве назван процент заразившихся омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.