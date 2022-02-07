Врач назвал способ распознать тяжелое осложнение COVID-19 у детей

При коронавирусе у детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) — его можно распознать по ряду симптомов. Способ определить тяжелое осложнение COVID-19 у несовершеннолетних назвал врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, подобное осложнение может развиваться при лихорадке выше 38,5, которая продолжается в течение трех и более дней. Помимо этого, с высокой температурой могут появиться боль в животе, рвота, обморок, диарея, спутанность сознания, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, сыпь на слизистой полости рта и головная боль. Врач подчеркнул, что по крайней мере два вышеперечисленных симптома при наличии лихорадки могут указывать на развитие мультисистемного воспалительного синдрома.

«Осложнение в виде развития MIS-C (PIMS) развивается через 4-6 недель от инфицирования вирусом и проявляется у детей вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Предполагается, что развитие MIS-C (PIMS) связано с длительным сохранением вируса в кишечнике», — написал врач в социальной сети.

Он добавил, что из-за большого числа заразившихся омикроном детей число случаев возникновения мультисистемного воспалительного синдрома может увеличиться. В связи с этим важно внимательно относиться к состоянию детей в ближайшие полтора-два месяца, подчеркнул Соловьев.

Вакцинация детей от коронавируса снижает риск развития MIS-C на 91 процент, заявил медик.

Ранее биолог Анча Баранова назвала детей «легкой добычей» для омикрон-штамма. Это связано с изменением свойств южноафриканского варианта вируса — он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило, объяснила она.