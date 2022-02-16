Россиянам назвали худшие профессии для получения ипотеки

Сложности с одобрением ипотеки в Москве в 2022 году могут возникнуть у недавно открывших бизнес предпринимателей, сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса. Худшие и лучшие для получения жилищного кредита профессии назвали опрошенные РБК эксперты.

Аналитики «Финам» также предрекли трудности с покупкой жилья в ипотеку россиянам, работающим курьерами, в ЧОП и автомастерских. Комфортным доходом для выплаты среднего жилищного кредита в столице после повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» назвали 190-200 тысяч рублей.

Такую сумму аналитики получили, исходя из среднего размера ипотечного кредита в столице (7,1 миллиона рублей), ставки, равной 12 процентов годовых, первоначального взноса в 20 процентов и срока кредита в 20 лет. Средний платеж при этом составил 78,1 тысячи рублей в месяц.

Позволить себе подорожавшую ипотеку, по данным аналитиков сервиса HH.ru, смогут сотрудники сферы продаж, IT, строительства, недвижимости, высшего менеджмента, а также маркетинга, рекламы и PR. На высокую зарплату также могут рассчитывать digital-дизайнеры, CEO-специалисты, бизнес-аналитики, а также управленцы — финансовые директора, HR-директора, ведущие банковские сотрудники, главные бухгалтеры, руководители проектов, отделов и так далее.

Однако, как отмечают эксперты, в столице на эти профессии приходится около семи процентов рынка вакансий, а доход по ним в 2,5 раза превышает медианную предлагаемую в столице заработную плату, которая находится на уровне 72,8 тысячи рублей.

Ранее комфортным доходов для выплаты ипотеки в России в конце 2021 года специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) назвали 90,2 тысячи рублей. В июне того же года уровень рекомендованной зарплаты составлял 78,2 тысячи рублей. В конце 2021 года в Москве сумма оказалась более чем вдвое больше, чем в среднем по России, — 188,5 тысячи рублей.