Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

Размер семейного дохода, достаточного для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России, составил 90,2 тысячи рублей в конце 2021 года. Такую сумму назвало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уровень рекомендованного дохода вырос на 15,4 процента. В июне 2021 года размер семейного дохода для выплаты ипотеки составлял 78,2 тысячи рублей. В конце 2021 года в Москве сумма оказалась более чем вдвое больше, чем в среднем по России, — 188,5 тысячи рублей. В НБКИ рассчитывали показатель, исходя из соотношения ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.

Среди лидеров по наиболее высокому уровню дохода для комфортной ипотеки также оказались Московская область, где семье необходимо зарабатывать 143,2 тысячи рублей, Санкт-Петербург с показателем 115,2 тысячи рублей. Жителям Ленинградской области нужно иметь ежемесячный доход в 100,4 тысячи рублей. Больше всего показатель вырос в Краснодарском крае — на 25,7 процента, в Волгоградской области — на 23,7 процента и в Ставропольском крае — на 22,2 процента. В Москве и Санкт-Петербурге индикатор с июня поднялся на 9,9 и 9,2 процента соответственно.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин объяснил, что такая динамика связана с ростом ключевой ставки Центрального банка России, вслед за который поднялись и ставки по базовым ипотечным программам коммерческих банков. Сказалось и увеличение стоимости квадратного метра жилья. «В то же время динамика доходов населения не компенсировала столь быстрое и значительное удорожание жилья», — отметил Викулин.

Ранее в январе сообщалось, что вторичное жилье больше всего подорожало в Калининграде и Новосибирске — на 9,9 и 8,9 процента соответственно. Новостройки сильнее всего поднялись в цене в Архангельске и Чебоксарах — на 7,7 и на 7,3 процента.