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Названы города-лидеры по росту цен на жилье

Росбанк: сильнее всего вторичная недвижимость подорожала в Калининграде и Новосибирске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лидерами по росту цен на вторичное жилье оказались Калининград и Новосибирск, а на новостройки — Архангельск и Чебоксары. Такие города названы в исследовании Росбанка, сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года сильнее всего жилье на вторичном рынке подорожало в Калининграде — на 9,9 процента. В Новосибирске рост цен составил 8,9 процента. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — стоимость вторичного жилья в городе выросла на 8 процентов. В Курске и Сочи цены выросли более чем на 7 процентов, а в Тамбове, Самаре и Владикавказе — более чем на 6 процентов. В Москве «вторичка» подешевела на 0,1 процента.

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Новостройки быстрее всего дорожали в Архангельске — темпы роста составили 7,7 процента, а также в Чебоксарах (7,3 процента) и Петрозаводске (7,2 процента). В пятерку лидеров вошли Барнаул (6,3 процента) и Ростов-на-Дону (5,6 процента). В Петербурге темпы роста цен на новостройки составили 2,7 процента, а в Москве — 1,3 процента. В Сочи жилье на первичном рынке подешевело на 1,8 процента.

В третьем квартале 2021 года средняя стоимость квадратного метра во «вторичке» увеличилась на 3,4 процента — до 73,2 тысячи рублей. В новостройках «квадрат» подорожал на 5 процентов — до 93,5 тысячи рублей. Самая высокая стоимость недвижимости по-прежнему зафиксирована в Москве, где квадратный метр на рынке вторичного жилья в декабре стоил в среднем 277,4 тысячи рублей, а на первичном рынке — 304,8 тысячи рублей.

Ранее в январе эксперты назвали города, опередившие столицу по темпам роста цен. Согласно отчету аналитиков, сильнее всего в 2021 года вторичное жилье подорожало в Краснодаре, Сочи и Севастополе. В среднем по России за 2021 год квадратный метр жилья подорожал на 24,1 процента.

Александра Мирошникова
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