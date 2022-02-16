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Ревнивец обиделся на бывшую возлюбленную и отомстил незнакомой женщине

Британец по ошибке повредил машину незнакомой женщины из мести бывшей возлюбленной

Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock

В Великобритании мужчина обиделся на фотографию, присланную бывшей возлюбленной, и по ошибке отомстил незнакомой женщине. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Кингстон-апон-Халл в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 41-летний Дэниел Бродли разносит сковородкой красный автомобиль Audi на одной из улиц города. Он разбил заднее стекло машины и нанес несколько ударов по капоту, повредив его.

После задержания выяснилось, что британец пришел в бешенство после того, как получил от бывшей возлюбленной фотографию красного автомобиля Audi, принадлежащего ее новому избраннику. Ревнивец заметил на одной из улиц такую же машину, подумал, что она принадлежит сопернику, и решил разбить ее из мести.

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В действительности, автомобилем, на который набросился Бродли, владела незнакомая женщина. Из-за его выходки она лишилась личного транспорта на три недели. В ходе следствия выяснилось, что ранее мужчину задерживали за вождение машины под воздействием алкоголя и наркотиков.

Суд, состоявшийся 14 февраля, приговорил Дэниела Бродли к году общественных работ, 15 дням лечения от алкогольной зависимости и запретил ему употреблять спиртное три месяца. Кроме того, мужчина не сможет сесть за руль автомобиля в течение двух лет и должен будет уплатить 765 фунтов стерлингов (более 78 тысяч рублей). Большая часть этой суммы пойдет на возмещение ущерба пострадавшей.

Ранее сообщалось, что пользовательница соцсетей по объявлению о продаже автомобиля уличила возлюбленного в измене. Рассматривая скриншоты с объявлениями, присланные молодым человеком, она заметила на его рабочем столе иконку приложения для знакомств ради секса.

Никита Савин
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