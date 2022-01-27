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Женщина уличила мужчину в измене по скриншоту с объявлением о продаже машины

Деталь на присланном возлюбленным скриншоте помогла женщине уличить мужчину в измене

Пользовательница TikTok @hannahclarkieee рассказала, как уличила теперь уже бывшего возлюбленного в измене по детали на скриншоте с объявлением по продаже машины.

Женщина по имени Ханна показала скриншот, который прислал ее парень. Мужчина помогал ей выбрать машину для покупки. Приглядевшись, женщина заметила в левом верхнем углу снимка иконку, которая напоминала логотип приложения Tinder. Подозрения женщины подтвердились. Чтобы увидеть профиль возлюбленного своими глазами, Ханна скачала Tinder и обнаружила его страницу после первого же свайпа.

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Пользователи TikTok были поражены тем, как легко женщине удалось поймать партнера на измене. В комментариях они рассказали свои похожие истории. «Однажды мой бывший парень не отвечал мне в FaceTime, так как у него было всего два процента зарядки на телефоне. В доказательство он прислал мне скриншот и не подумал, что на нем оказалось видно приложение для знакомств Bumble», — написала одна из пользовательниц.

«Мой бывший прислал мне фотографию ботинок, которые собирался купить для меня, и в верхнем левом углу я увидела приложение Hinge», — рассказала другая.

Многим авторам комментариев показалось смешным, что Ханне почти не пришлось ничего делать, чтобы уличить бывшего парня во лжи. «Тебе надо было поставить ему суперлайк», — пошутил другой.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @anyceg рассказала о том, как спустя год отношений с мужчиной обнаружила, что он женат, и рассказала об их отношениях его супруге. Обманутая любовница пояснила, что это было самое эмоциональное послание, которое ей когда-либо приходилось писать.

Алиса Дмитриева
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